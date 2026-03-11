Стали известны первые детали создания новой консоли Xbox — Project Helix

Компания Microsoft провела конференцию для разработчиков игр. Во время мероприятия вице-президент Джейсон Рональд раскрыл детали создания новой консоли Xbox под названием Project Helix.

Так, следующая Xbox будет оснащена собственным чипом AMD — это позволит «на порядок увеличить производительность трассировки лучей». Кроме того, консоль получит новую версию технологии масштабирования FSR, благодаря чему плавность игр увеличится за счёт создания новых кадров между существующими.

На конференции заявили, что Project Helix будет поддерживать игры для ПК. Вице-президент компании рассказал, что персональные компьютеры становятся более важной частью Xbox, создатели устройства стараются перенести лучшие функции консоли на Windows.

Рональд также отметил, что выход новой Xbox состоится нескоро. Microsoft начнёт рассылать альфа-версии консолей разработчикам только в 2027 году.