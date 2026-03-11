Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стали известны первые детали создания новой консоли Xbox — Project Helix

Стали известны первые детали создания новой консоли Xbox — Project Helix
Комментарии

Компания Microsoft провела конференцию для разработчиков игр. Во время мероприятия вице-президент Джейсон Рональд раскрыл детали создания новой консоли Xbox под названием Project Helix.

Так, следующая Xbox будет оснащена собственным чипом AMD — это позволит «на порядок увеличить производительность трассировки лучей». Кроме того, консоль получит новую версию технологии масштабирования FSR, благодаря чему плавность игр увеличится за счёт создания новых кадров между существующими.

На конференции заявили, что Project Helix будет поддерживать игры для ПК. Вице-президент компании рассказал, что персональные компьютеры становятся более важной частью Xbox, создатели устройства стараются перенести лучшие функции консоли на Windows.

Рональд также отметил, что выход новой Xbox состоится нескоро. Microsoft начнёт рассылать альфа-версии консолей разработчикам только в 2027 году.

Во что можно поиграть прямо сейчас:
Грейс дрожит, Леон уничтожает. За что мы полюбили Resident Evil Requiem
Грейс дрожит, Леон уничтожает. За что мы полюбили Resident Evil Requiem
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android