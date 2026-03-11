Скидки
Valve ответила на иск генпрокурора Нью-Йорка о лутбоксах в CS 2 и Dota 2

Valve ответила на иск генпрокурора Нью-Йорка о лутбоксах в CS 2 и Dota 2
Комментарии

Valve опубликовала развёрнутое заявление на официальном сайте Steam после того, как власти штата Нью-Йорк подали иск, назвав систему лутбоксов в играх Valve формой азартных игр.

В заявлении компания раскрыла, что впервые контактировала с прокуратурой ещё в 2023 году, сотрудничала со следствием и блокировала аккаунты, использующие игровые предметы на сторонних игорных сайтах.

Главным предметом спора стал вопрос о передаче предметов между игроками. Прокуратура настаивает на том, что содержимое лутбоксов не должно быть передаваемым. Valve категорически с этим не согласна:

Передаваемость — это право, которое не должно быть отнято, и мы отказываемся это делать.

Также Valve отвергла тезисы прокуратуры о связи видеоигр с насилием, назвав их отвлекающим манёвром. Компания сослалась на многочисленные исследования, не нашедшие подобной связи, и добавила, что игры, напротив, оказывают положительное влияние на людей.

На Valve подали в суд за лутбоксы и нелицензионную музыку в Steam
