Режиссёр «Свиньи» Майкл Сарноски может снять продолжение фильма «Чужой: Ромул»

Издание Nexus Point News сообщило, что режиссёром продолжения «Чужой: Ромул» может стать Майкл Сарноски, режиссёр картины «Свинья». О том, что ленту снимет не постановщик оригинала Феде Альварес, известно давно, но вот имя Сарноски всплывает впервые.

Выбор на Майкла неудивителен, учитывая успех фильма «Тихое место: День первый», в котором также рассказывается об ужасающем вторжении инопланетян. Критики говорили, что Сарноски способен работать с масштабными жанровыми сюжетами, сохраняя при этом высокую эмоциональную напряженность. Сам Майкл признавался, что «Чужие» послужили для него источником вдохновения при работе над лентой.

Пока информацию не подтвердили, говорить о чём-то большем рано, но Сарноски как потенциальный кандидат выглядит вполне себе реально.