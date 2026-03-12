Скидки
На церемонии вручения премии «Оскар» состоится воссоединение актёров Marvel

По данным The Holywood Reporter, на церемонии вручения «Оскара» состоится долгожданное воссоединение актёров, снявшихся в киновселенной Marvel.

Судя по всему, речь идёт как минимум о «Мстителях» и актёрах, которые сыграли в них: Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Крис Эванс, Джереми Реннер, Марк Руффало и Скарлетт Йоханссон.

Состоится воссоединение Marvel для поклонников супергероев… у нас будут суперзвёзды-супергерои.

Увидеть часть актёров можно будет во время пресс-тура «Мстителей: Судный день», где актёры вернутся к своим ролям, но далеко не все, поскольку Роберт играет, к примеру, Доктора Дума, а не Железного человека.

