Мультфильм «Прыгуны» от Pixar вышел в кинотеатрах России

С сегодняшнего дня мультфильм «Прыгуны» от Pixar вышел в России. Картину уже можно посмотреть в кинотеатрах различных городов, но правда лишь в рамках предсеансного обслуживания, так как прокат мультфильма не назовёшь официальным.

Картина рассказывает об учёной, которая обожает животных. Она создала технологию, которая перемещает её сознание в робота-бобра. Став зверьком, она отправляется в дикую природу, чтобы изучить место обитания животных и наладить общий язык с ними.

Главных героев в мультфильме озвучили Джон Хэмм («Безумцы»), Дэйв Франко («Иллюзия обмана 3»), Мэрил Стрип («Дьявол носит Prada») и Бобби Мойнахан («Университет монстров»). Режиссёром «Прыгунов» выступила Дэниэл Чонг — автор картины «Вся правда о медведях: Фильм».