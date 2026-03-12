Скидки
Появился ностальгический постер спецэпизода «Ханны Монтаны» в честь 20-летия сериала

Disney опубликовала примечательный постер спецэпизода «Ханны Монтаны», который приурочили к 20-летию легендарного ситкома. На постере красуется Майли Сайрус в образе Ханны. Точно такой же постер выходил и в нулевые, когда только выпускали оригинал.

Постер спецэпизода «Ханны Монтаны»

Фото: Disney

Постер оригинальной «Ханны Монтаны»

Фото: Disney

В спешле также покажут интервью с певицей и ранее не публиковавшиеся архивные материалы. Иными словами, этот новый эпизод будет особенно интересен фанатам «Ханны Монтаны» за счёт уникальных кадров и материалов.

Спецвыпуск выйдет 24 марта на Disney+. В России сервис по-прежнему не работает.

