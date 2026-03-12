Фильм про полководца Ганнибала с Дензелом Вашингтоном начнут снимать этим летом

По данным Variety, съёмочный процесс фильма про полководца Ганнибала, в котором главную роль сыграет Дензел Вашингтон, начнётся летом. Точную дату пока не говорят.

В Италии, где, как ожидается, пройдёт основная часть съёмок исторической драмы по сценарию Джона Логана — трёхкратного лауреата премии «Оскар», автора сценариев к фильмам «Авиатор» Мартина Скорсезе и «Гладиатор» Ридли Скотта, — идёт подготовка к съёмкам и поиск локаций.

Фильм «основан на истории реального полководца Ганнибала, которого многие считают одним из величайших военачальников в истории. Фильм рассказывает о ключевых сражениях, которые он вёл против Римской республики во время Второй Пунической войны.