Появились новые кадры комедийного боевика «Только через твой труп»

Появились новые кадры комедийного боевика «Только через твой труп»
Комментарии

СМИ опубликовали несколько новых кадров комедийного боевка «Только через твой труп», главные роли в котором сыграли Самара Уивинг и Джейсон Сигел.

Новые кадры фильма «Только через твой труп»

Фото: IFC

Фото: IFC

Фото: IFC

Фото: IFC

По сюжету муж и жена, которые испытывают проблемы в отношениях, решают всё исправить. Для этого они уединяются в отдалённой хижине в лесу, однако быстро понимают, что оба втайне планируют убийство друг друга.

В актёрский состав также вошли Тимоти Олифант, Джульетт Льюис, Пол Гилфойл. «Только через твой труп» получит официальный прокат в России с 14 мая. То есть у картины будет профессиональный дубляж и полностью легальный прокат.

