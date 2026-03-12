Появились новые кадры комедийного боевика «Только через твой труп»

СМИ опубликовали несколько новых кадров комедийного боевка «Только через твой труп», главные роли в котором сыграли Самара Уивинг и Джейсон Сигел.

Новые кадры фильма «Только через твой труп»

Фото: IFC

Фото: IFC

Фото: IFC

Фото: IFC

По сюжету муж и жена, которые испытывают проблемы в отношениях, решают всё исправить. Для этого они уединяются в отдалённой хижине в лесу, однако быстро понимают, что оба втайне планируют убийство друг друга.

В актёрский состав также вошли Тимоти Олифант, Джульетт Льюис, Пол Гилфойл. «Только через твой труп» получит официальный прокат в России с 14 мая. То есть у картины будет профессиональный дубляж и полностью легальный прокат.