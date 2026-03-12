Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Завершились съёмки «Восхождения Vought» — приквела «Пацанов» с Солдатиком

Завершились съёмки «Восхождения Vought» — приквела «Пацанов» с Солдатиком
Комментарии

12 марта завершились съёмки сериала «Восхождение Vought» — приквела знаменитых «Пацанов». Об этом рассказал исполнитель роли Солдатика в проекте Дженсен Эклс.

Таким образом, съёмки нового сериала во вселенной «Пацанов» продлились около полугода — они стартовали ещё в августе. У шоу пока нет даты релиза, Amazon планирует релиз где-то в 2027 году.

Сюжет «Восхождения Vought» развернётся в Нью-Йорке 1950-х годов и расскажет о зарождении компании Vought, которая занимает лидирующие позиции в списке самых влиятельных корпораций по сюжету «Пацанов». Главными героями выступит отряд супергероев в составе Солдатика, Бомбсайта, Рядовой Ангел и Торпедо.

Материалы по теме
Видео
Финальный трейлер пятого сезона «Пацанов» — премьера 8 апреля
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android