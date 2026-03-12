Скидки
Аудитория ремейка Silent Hill 2 превысила 5 млн человек

Konami объявила, что в ремейк Silent Hill 2 суммарно сыграло 5 млн человек. Сюда входят как те, кто купил саму игру, так и те, кто запускал её через PS Plus после того, как игру добавили в подписку.

Фото: Konami

В последний раз о продажах тайтла сообщали в октябре 2025 года. Тогда тираж отмечался в 2,5 млн копий. Сколько именно проданных копий на сегодняшний день, неизвестно.

В центре сюжета Silent Hill 2 простой мужчина Джеймс Сандерленд, который приезжает в городок Сайлент Хилл после того, как получил письмо от своей умершей жены Мэри. После прибытия герой понимает, что с этим местом явно творится что-то неладное.

