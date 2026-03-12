Вышел релизный трейлер игры Crimson Desert — выход 20 марта

Компания Pearl Abyss представила релизный трейлер Crimson Desert — своего нового большого проекта. Релиз экшена состоится уже 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series.

Crimson Desert расскажет о Клиффе — могучем воине из отряда Серогривых. Долгое время он вместе со своими товарищами защищал мир от различных угроз. Однако теперь ему предстоит путешествовать по разрушенному континенту и сражаться с войсками Чёрного Медведя.

В будущей игре будет огромное количество механик в открытом мире: от продвинутой боевой системы до строительства, создания предметов и готовки еды с полётами на драконе. Авторы делают ставку на системность игры и обещают, что только на прохождение сюжетной части уйдёт около 60 часов.