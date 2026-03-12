Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер фильма «Богатыри» про витязей в далёком будущем — премьера 21 мая

Вышел трейлер фильма «Богатыри» про витязей в далёком будущем — премьера 21 мая
Комментарии

Кинокомпания «Наше кино» представила дебютный трейлер фильма «Богатыри». Премьера фантастического боевика состоится уже 21 мая в кинотеатрах России.

Видео доступно во VK-канале Наше кино. Права на видео принадлежат «Наше кино».

«Богатыри» расскажут о приключениях двух отважных витязей, которым предстоит отправиться в далёкое будущее, чтобы спасти мир от могущественного колдуна. Поможет им в этом обычный восьмилетний школьник, который увлекается историями о богатырях.

Главные роли в проекте сыграли Роман Курцын («Бременские музыканты») и Роман Постовалов («Артек. Сквозь столетия»). Режиссёром выступил Павел Воронин («Я хочу! Я буду!»).

Материалы по теме
Шедевральное путешествие для всех. Обзор второго сезона «Ван-Писа»
Шедевральное путешествие для всех. Обзор второго сезона «Ван-Писа»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android