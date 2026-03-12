Скидки
Вышел трейлер боевика «Операция «Панда». Дикая миссия» с Джеки Чаном — премьера 16 апреля

Вышел трейлер боевика «Операция «Панда». Дикая миссия» с Джеки Чаном — премьера 16 апреля
Комментарии

Кинокомпания Capella Film представила дублированный трейлер фильма «Операция «Панда». Дикая миссия». Премьера комедийного боевика с Джеки Чаном в России состоится уже 16 апреля.

Видео доступно во VK-канале Capella Film. Права на видео принадлежат Capella Film.

Вторая часть серии вновь расскажет историю дружбы мастера кунг-фу Джеки и милой панды. В продолжении мастеру кунг-фу предстоит перевезти панду Сюсю в новый вольер. По пути его настигает банда международных грабителей, в результате схватки Джеки срывается со скалы и приходит в себя в первобытном племени.

Вместе с Джеки Чаном сыграют Ма Ли («Лунный человек») и Цяо Шань («Живёшь только раз»). Режиссёром выступил Дерек Хуэй («Меченосцы»).

