Вышел трейлер боевика «Операция «Панда». Дикая миссия» с Джеки Чаном — премьера 16 апреля

Кинокомпания Capella Film представила дублированный трейлер фильма «Операция «Панда». Дикая миссия». Премьера комедийного боевика с Джеки Чаном в России состоится уже 16 апреля.

Видео доступно во VK-канале Capella Film. Права на видео принадлежат Capella Film.

Вторая часть серии вновь расскажет историю дружбы мастера кунг-фу Джеки и милой панды. В продолжении мастеру кунг-фу предстоит перевезти панду Сюсю в новый вольер. По пути его настигает банда международных грабителей, в результате схватки Джеки срывается со скалы и приходит в себя в первобытном племени.

Вместе с Джеки Чаном сыграют Ма Ли («Лунный человек») и Цяо Шань («Живёшь только раз»). Режиссёром выступил Дерек Хуэй («Меченосцы»).