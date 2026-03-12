Скидки
Сбои в Телеграм от 12 марта — не загружается медиа, не грузятся чаты и не отправляются стикеры, не работает сайт

«Телеграм» столкнулся со сбоями в России и других странах
12 марта мессенджер «Телеграм» столкнулся с очередными сбоями в России. Жалобы на некорректную работу приложения появились примерно в 13:30 мск.

Пользователи рунета жалуются на слишком долгую отправку голосовых и видеосообщений, невозможность загрузить медиа или отправить сообщения и очень долгую прогрузку различных чатов. Интересно, что на сбои также пожаловались в ближнем зарубежье и некоторых странах Европы.

Фото: Detector404

Сейчас «Телеграм» замедляют в России на официальном уровне — в Роскомнадзоре сообщили об этом в конце 2025 года. При этом сам сбой может быть не связан с действиями ведомства, учитывая жалобы на проблемы в других странах.

