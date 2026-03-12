Скидки
Томми Ли Джонс сыграет во втором сезоне сериала «Подноготная» с Итаном Хоуком

Томми Ли Джонс сыграет во втором сезоне сериала «Подноготная» с Итаном Хоуком
Издание Variety сообщило, что в актёрском составе второго сезона сериала «Подноготная» произошло пополнение. Одну из главных ролей в продолжении детективного шоу сыграет звезда фильмов «Люди в чёрном» и «Беглец» Томми Ли Джонс.

Кого именно воплотит на экране актёр, пока неизвестно. Во втором сезоне также появится Бетти Гилпин («Блеск»). Съёмки продолжения стартуют весной в американском штате Оклахома.

«Подноготная» рассказывает историю журналиста Ли Рейбона, который публикует разоблачающий материал о коррупции во влиятельной семье Уошбергов. Сразу после публикации статьи один из членов семьи внезапно умирает, и Рейбон понимает, что наткнулся на грандиозную историю. Главную роль исполнил знаменитый актёр Итан Хоук («Чёрный телефон»). Проект высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 98% свежести от обозревателей и 77% от зрителей.

