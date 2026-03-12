В кинотеатрах России вышла комедия «Жемчуг» про поездку в Индию

12 марта в России состоялась премьера фильма «Жемчуг». Комедийную драму уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно во VK-канале Каро Премьер. Права на видео принадлежат «Каро Премьер».

Лента рассказывает историю Романа и Елены, которые берут в семью Марту – девочку с непростым характером. Но её приезд только осложняет ситуацию. Супруги решают отправиться в Индию, чтобы исполнить мечту девочки.

Главные роли в фильме сыграли Светлана Ходченкова («Маме снова 17»), Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»), Сергей Гилёв («Кентавр») и Дарья Полунеева («Хозяин»). Режиссёром выступила Тина Баркалая («Сказки Гофмана»).