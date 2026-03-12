Virtus.pro представила состав по Counter-Strike 2

Virtus.pro представила обновлённый состав по Counter-Strike 2. В основную команду из молодёжного состава VP.Prodigy перешли Диас FOR3VER Кутубай и Александр AquaRS Ковалев.

Новый состав Virtus.pro по Counter-Strike 2:

Николай mir Битюков (IGL)

Вадим tO0RO Арьков

Владимир b1st Красиков

Диас FOR3VER Кутубай

Александр AquaRS Ковалев

Дмитрий ProbleM Мартынов (тренер)

Команда отправится на буткемп в Белград, который продлится до конца апреля. Ранее Virtus.pro перевела Илью Perfecto Залуцкого, Петра fame Болышева и Евгения FL1T Лебедева в инактив.

FOR3VER и AquaRS выступали за VP.Prodigy на LAN-турнире IZI WEX в Москве в начале марта, где команда дошла до полуфинала верхней сетки.