Начались съёмки четвёртого сезона детектива «Алекс Лютый»

Комментарии

Кинокомпания «Амедиа Продакшн» объявила о старте производства четвёртого сезона сериала «Алекс Лютый» в Ярославле. Съёмки детектива займут несколько месяцев, после чего он вернётся на телеканал НТВ.

Как и предыдущие части, четвёртый сезон создан по мотивам реальной истории, а его действие развернётся сразу в двух временах – 1979 и в 1951 годах. Подполковнику КГБ Андрею Елисееву предстоит расследовать дело о преступлениях знаменитой банды Козича – бывших нацистских преступников из РОНА, главарь которых давно погиб. Но неожиданное послание заставляет усомниться в его смерти.

К главным ролям в шоу вернулись Антон Хабаров, Эдуард Флёров, Николай Козак, Егор Сазыкин, Анастасия Белова и другие актёры.

Шедевральное путешествие для всех. Обзор второго сезона «Ван-Писа»
