Cетевой шутер Highguard от авторов Apex Legends закрыли спустя 45 дней после релиза

Студия Wildlight Entertainment закрыла серверы бесплатной игры Highguard. Сетевой шутер больше недоступен на ПК, PS5 и Xbox Series спустя 45 дней после запуска — теперь проект даже нельзя запустить.

Закрытие игры связано с небольшой аудиторией — игра не смогла привлечь массового игрока. За полтора месяца после релиза новинку опробовали более 2 млн человек, однако постоянно играющих геймеров оказалось слишком мало для поддержки тайтла.

Highguard — это командный сетевой шутер, в котором игроки выступают в роли Стражей, таинственных мастеров стрелкового оружия. Герои бросаются в бой, чтобы сразиться с другими Стражами в попытке завладеть Сокрушителем Щитов. Для этого им необходимо прорваться на базу противника и захватить её под свой контроль.

Сразу после релиза игра столкнулась с обилием критики из-за невыразительных персонажей, технических проблем и скучного геймплея. Сначала в студии Wildlight планировали продолжить поддерживать игру, однако показатели Highguard оказались недостаточными для дальнейшего развития шутера.