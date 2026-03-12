Скидки
В России выросли продажи раций и пейджеров из-за отключений интернета

В России выросли продажи раций и пейджеров из-за отключений интернета
Издание «Москва 24» сообщило, что в России выросли продажи стационарных телефонов, раций и пейджеров. Об этом журналистам рассказали представители компании Wildberries.

По данным маркетплейса, причиной возросших продаж устаревших способов связи стали перебои мобильного интернета в Москве с 6 по 10 марта. По сравнению с февралём оборот пейджеров вырос на 73%, а раций — на 27%. На четверть взлетели продажи и стационарных телефонов.

В маркетплейсе также сообщили, что жители Москвы всё чаще заботятся о качестве домашнего интернета. Общая сумма продаж Wi-Fi-роутеров выросла на 70%. При этом к концу марта рост спроса на устройства прекратился. Ранее в СМИ отмечали, что в России количество подключений к домашнему интернету выросло на 500 тыс.

Комментарии
