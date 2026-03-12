Телевизоры Hisense заставляют владельцев смотреть рекламу

Издание Tom's Hardware сообщило, что телевизоры Hisense массово показывают принудительную рекламу, которую нельзя пропустить. Больше всего проблема коснулась Британии и Испании, но некоторые случаи зафиксированы в Германии.

Пользователи сообщают, что реклама на телевизорах появляется при включении и выключении устройства, а также при переходе на главный экран и переключении HDMI. Сами ролики короткие, но пропустить их нельзя. В основном подобная реклама появляется на бюджетных устройствах с операционной системой Home OS.

В самой компании Hisense заявили, что реклама не мешает пользователем «нормально» смотреть телевизор. При этом отключить показ роликов можно, если обратиться напрямую в службу поддержки. В противном случае поможет только отключение интернета.