Телевизоры Hisense заставляют владельцев смотреть рекламу

Телевизоры Hisense заставляют владельцев смотреть рекламу
Издание Tom's Hardware сообщило, что телевизоры Hisense массово показывают принудительную рекламу, которую нельзя пропустить. Больше всего проблема коснулась Британии и Испании, но некоторые случаи зафиксированы в Германии.

Пользователи сообщают, что реклама на телевизорах появляется при включении и выключении устройства, а также при переходе на главный экран и переключении HDMI. Сами ролики короткие, но пропустить их нельзя. В основном подобная реклама появляется на бюджетных устройствах с операционной системой Home OS.

В самой компании Hisense заявили, что реклама не мешает пользователем «нормально» смотреть телевизор. При этом отключить показ роликов можно, если обратиться напрямую в службу поддержки. В противном случае поможет только отключение интернета.

О новых телевизорах:
Sony и TCL будут производить новые телевизоры вместе
