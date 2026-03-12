«Оскар»-2026: дата проведения, во сколько начнётся и можно ли смотреть из России

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе состоится 96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026. Американская Киноакадемия огласит победителей в различных номинациях за выдающиеся заслуги перед кинематографом в 2025 году.
Старт церемонии намечен на 16 марта 2:00 мск. Мероприятие продлится примерно четыре часа. Все трансляции «Оскара» в этом году вновь будут зарубежными и платными, в России можно будет взглянуть на предварительное шоу и красную дорожку на YouTube-канале ABC News.
По традиции на Лучший фильм будущей церемонии претендуют сразу 10 картин. Больше всего наград могут получить «Грешники» Райана Куглера — лента получила рекордные 16 номинаций.
- «Бугония»
- «Формула-1»
- «Франкенштейн»
- «Гамнет: История, вдохновившая «Гамлета»
- «Марти Великолепный»
- «Битва за битвой»
- «Секретный агент»
- «Сентиментальная ценность»
- «Грешники»
- «Сны поездов».