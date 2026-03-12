Скидки
«Телеграм» не будет работать в России даже с обходом блокировок — депутат Госдумы

В пресс-центре «Национальной службы новостей» выступил зампредседатель комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Он рассказал о работе мессенджера «Телеграм» в России.

По словам депутата, Роскомандзор может отслеживать трафик, который поступает от сервисов по смене виртуального местоположения. Поэтому обход блокировок в будущем никак не ускорит работу мессенджера. Свинцов заявил, что «Телеграм» вообще не будет функционировать.

У Роскомнадзора есть техническая возможность отслеживать сервисы, которые обходят блокировки. «Телеграм» будет также тупить. Если кто-то думает, что продолжат пользоваться мессенджером, то спешу вас расстроить. Ничего не будет работать. «Телеграм» никого не обхитрит — не будет ни черта функционировать.

О замедлении «Телеграма» в России сообщили в конце 2025 года. В Роскомнадзоре ранее заявили, что причина ограничения сервиса заключается в том, что мессенджер продолжает не соблюдать законы страны. Ранее СМИ сообщали, что «Телеграм» полностью заблокируют в России в начале апреля.

О потенциальной блокировке «Телеграма»:
«Телеграм» заблокируют в России в начале апреля — СМИ
