«Оскар»-2026 пройдёт с большой охраной из-за угроз от Ирана

Продюсер 96-й церемонии вручения премии «Оскар» Радж Капур заявил, что меры безопасности на мероприятии будут усилены. Решение было принято после предупреждения ФБР о потенциальной угрозе для Калифорнии со стороны Ирана.

Капур рассказал, что организаторы церемонии заручились поддержкой полиции. Он отметил, что само шоу пройдёт без каки-либо изменений, но с большей безопасностью для гостей.

Мы заручились поддержкой ФБР и полиции Лос-Анджелеса. Шоу должно проходить как часы. Но мы хотим, чтобы каждый, кто приходит на это мероприятие, чувствовал себя в безопасности, под защитой. Мы относимся к этому очень серьёзно и берём на себя большую ответственность.

Департамент полиции Лос-Анджелеса объявил, что у театра Dolby, где пройдёт церемония, станет дежурить около тысячи сотрудников частной охраны. Кроме того, для обеспечения безопасности будут использованы беспилотники и камеры видеонаблюдения. Возле театра также появятся сотрудники спецназа и собаки-ищейки.

Церемония вручения премии «Оскар»-2026 пройдёт в ночь на 16 марта. Само мероприятие начнётся в 2:00 мск.

Как смотреть «Оскар»-2026:
«Оскар»-2026: дата проведения, во сколько начнётся и можно ли смотреть из России
