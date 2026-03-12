Стильный тизер фильма «Дьявол носит Prada 2» с Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй — выход 1 мая

Компания 20th Century Studios представила стильный тизер фильма «Дьявол носит Prada 2». Сиквел популярной картины 2006 года выйдет в мировом прокате 1 мая.

Продолжение расскажет о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили.

К главным ролям во второй части вернулись Мерил Стрип («Крамер против Крамера»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»), Эмили Блант («Оппенгеймер») и Стэнли Туччи («Конклав»). В сиквеле также сыграла Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих»). Режиссёром выступил постановщик первой части Дэвид Фрэнкел.