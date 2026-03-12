Скидки
В Госдуме предложили запретить фильмы с оскорбительными стереотипами о России

Издание ТАСС сообщило, что депутат Госдумы Евгений Марченко создал законопроект о запрете проката фильмов, которые показывают оскорбительные стереотипы о россиянах. Соответствующую инициативу политик хочет внести в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ».

Марченко заявил, что ленты, где показаны ложные стереотипы о россиянах, должны лишаться прокатного удостоверения. Речь также идёт о картинах, которые содержат искажённые и дискредитирующие изображения России, СССР и Вооружённых сил РФ. В пример он привёл фильм «Рэмбо 3» и сериал «Сопрано». По его мнению, в перечисленных проектах образы россиян не соответствуют действительности.

Речь идёт о ситуациях, когда есть в фильмах какие-то оскорбляющие вещи, уничижающие, ложные стереотипы, унизительные для нас. Выдача таким фильмам прокатных удостоверений будет запрещена. Тем самым мы заставим Голливуд и западные компании, чтобы они производили и снимали хорошие фильмы о России и российском народе.

Ранее стало известно, что в России с 1 марта вступил в силу закон об отказе в прокатном удостоверении для фильмов, которые дискредитируют традиционные ценности. Соответствующие решения насчёт показа картина принимает министерство культуры РФ.

О новом законе:
В России вступил в силу закон о запрете фильмов, которые отрицают традиционные ценности
