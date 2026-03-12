Большой трейлер фильма «День разоблачения» Стивена Спилберга про НЛО — выход 12 июня

Компания Universal Pictures представила большой трейлер «День разоблачения». Фантастическая картина выйдет в мировом прокате 12 июня. Авторы также опубликовали стильный постер проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Фото: Universal Pictures

События фильма развернутся в наше время и расскажут о вторжении инопланетян на Землю. Главные роли в ленте сыграли Эмили Блант («Тихое место»), Колман Доминго («Синг-синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»).

Режиссёром «Дня разоблачения» выступил культовый постановщик Стивен Спилберг. Композитором ленты стал Джон Уильямс, автор саундтрека к «Гарри Поттеру», «Звёздным войнам» и многим другим популярным франшизам. Это уже 30-е сотрудничество музыканта и Стивена Спилберга.