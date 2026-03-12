В Battlefield 6 вновь можно будет сыграть бесплатно целую неделю

Компания Electronic Arts объявила о новом событии в Battlefield 6. В шутер можно будет сыграть полностью бесплатно с 17 по 24 марта на ПК, PS5 и Xbox Series.

На протяжении недели геймерам будут доступны карты Contaminated, Hagental Base, Eastwood и Mirak Valley в шести режимах: «Захват», «Эскалация», «Прорыв», «Командный бой», «Бой отрядов» и «Доминация». Весь полученный прогресс можно будет перенести в полную версию проекта.

Это будет уже второй бесплатный ивент для основной версии Battlefield 6 — сейчас все желающие могут играть только в королевскую битву Battlefield Redsec. Событие приурочено к старту второй половины второго сезона, где добавят карту Hagental Base с новым временны́м режимом.