Трейлер фильма ужасов Thrash про акулу-убийцу — выход 10 апреля

Трейлер фильма ужасов Thrash про акулу-убийцу — выход 10 апреля
Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма Thrash («Трэш»). Картина выйдет в онлайн-кинотеатре 10 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Триллер расскажет о гигантском потопе, который случился в небольшом прибрежном городке. Пока жители пытаются спастись, по улицам начинает плавать акула, убивающая людей. Теперь героям предстоит победить монстра, чтобы выбраться из кошмара.

Главные роли исполнили Фиби Дайневор («Бриджертоны»), Джимон Хонсу («Кровавый алмаз»), Уитни Пик («Леденящие душу приключения Сабрины») и другие актёры. Режиссёром фильма ужасов выступил Томми Виркола («Охотники на ведьм»). Одним из продюсеров проекта стал Адам Маккей — постановщик популярных картин «Не смотрите наверх» и «Игра на понижение».

