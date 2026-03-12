Про Стьюи из «Гриффинов» выпустят мультсериал

Издание Deadline сообщило, что персонаж Стьюи из знаменитого мультсериала «Гриффины» получит спин-офф. По данным СМИ, телеканал Fox заказал сразу два сезона нового анимационного шоу.

Проект расскажет о Стьюи, которого переводят в другой детский сад. От скуки герой начнёт использовать свои изобретения, чтобы путешествовать во времени и устраивать хаос.

Автором мультсериала «Стьюи» выступит создатель «Гриффинов» Сет Макфарлейн. Он также вновь озвучит персонажа в его спин-оффе. Анимационное шоу выйдет на телеканале Fox в 2027-2028 годах. Проект также появится на стриминговых сервисах Hulu и Disney+.