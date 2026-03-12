Скидки
Трейлер продолжения сериала «Малкольм в центре внимания» — премьера 10 апреля

Трейлер продолжения сериала «Малкольм в центре внимания» — премьера 10 апреля
Стриминговый сервис Hulu представил большой трейлер продолжения популярного сериала «Малкольм в центре внимания». Проект выйдет в онлайн-кинотеатре 10 апреля. В этот день состоится премьера всех четырёх эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu.

Комедийное шоу рассказывает о юном Малкольме, который живёт вместе с несамостоятельным отцом и строгой мамой. Продолжение сериала выпустят спустя 20 лет после выхода седьмого сезона и покажут повзрослевшего героя, который вынужден вновь встретиться с непоседливой семьёй.

Главные роли вновь исполнят Фрэнки Муниз («Новичок»), Брайан Крэнстон («Во все тяжкие»), Джейн Качмарек («Влюблённые») и другие актёры. «Малкольм в центре внимания» выходил с 2000 по 2006 год и со временем стал популярным по всему миру.

