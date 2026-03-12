Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аарон Пьер сыграет Зелёного фонаря в «Супермене 2»

Аарон Пьер сыграет Зелёного фонаря в «Супермене 2»
Комментарии

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что в актёрском составе фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» произошло пополнение. В супергеройской картине сыграет Аарон Пьер («Утреннее шоу»).

Артист воплотит на экране Джона Стюарта — одного из защитников Земли из корпуса Зелёных фонарей. До этого персонаж появится в сериале «Фонари», который выйдет на HBO в августе.

Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года. В сиквеле главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку. До этого выйдут два проекта, которые связаны с киновселенной DC — сериал «Фонари» и лента «Супергёрл».

О другом популярном сериале:
Трогательный финал «Острых козырьков»: каким получился фильм «Бессмертный человек»
Трогательный финал «Острых козырьков»: каким получился фильм «Бессмертный человек»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android