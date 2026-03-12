Стартовало производство мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов 2» — выход в 2029 году

Онлайн-кинотеатр Netflix объявил о старте производства мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов 2» — продолжения сверхпопулярного мультфильма про группу певиц из Кореи. Это произошло спустя четыре месяца после заключения соглашения со студией Sony Pictures Animation, которая и займётся созданием проекта.

Режиссёрами и сценаристами будущей ленты вновь выступят Мэгги Кан и Крис Аппельханс, авторы первой части. Для них это будет первый проект в рамках многолетней сделки с Netflix. Премьера мультфильма состоится в 2029 году, сейчас авторы начали работу над сценарием.

Эти персонажи для нас как семья, их мир стал нашим вторым домом. Мы рады написать следующую главу их истории, бросить им вызов и наблюдать за их развитием, а также продолжать расширять границы того, как музыка, анимация и сюжет могут сочетаться друг с другом.

Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел на Netflix в июне 2025 года и стал самым просматриваемым фильмом в истории онлайн-кинотеатра — более 300 млн просмотров за три месяца. Сюжет повествует об участницах музыкальной группы Huntrix, которые на протяжении многих лет с помощью пения защищают наш мир от демонов. Всё меняется, когда их фанатов начинает перетягивать к себе мужской коллектив.