Брэди Купер может написать и снять приквел «11 друзей Оушена»

Брэди Купер может написать и снять приквел «11 друзей Оушена»
По данным журналиста Мэтта Беллони, Брэди Купер не только рассматривается на одну из главных ролей приквела «11 друзей Оушена», но также может стать сценаристом и режиссёром картины. Правда, переговоры об этом ещё ведутся.

Ранее на ведущую мужскую роль рассчитывал Райан Гослинг, но, похоже, договориться не вышло. Вторую главную роль исполнит Марго Робби. Предполагается, что Купер и Робби сыграют родителей Дэниела Оушена, роль которого в оригинальных фильмах исполнил Джордж Клуни. Впрочем, информация пока не подтверждена.

Приквел «11 друзей Оушена» анонсировали ещё в 2022 году, работа по фильму ведётся. Примечательно, что только в марте сообщали, что лента лишилась режиссёра в лице Ли Айзека Чонга.

