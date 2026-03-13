Скидки
Появился новый отрывок фильма «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом

Появился новый отрывок фильма «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом
Amazon MGM Studios опубликовала отрывок из фильма «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом в главной роли.

Отрывок из фильма «Проект «Конец света»

Видео доступно на YouTube-канале Amazon MGM Studio. Права на видео принадлежат Amazon.

«Проект «Конец света» расскажет историю учителя Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что отправился в путешествие для спасения Земли. Однажды персонаж встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.

Фантастический фильм выйдет в России 26 марта — спустя неделю после запуска в странах ближнего зарубежья. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

