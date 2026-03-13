«Королевы крика»: появилась новая фичуретка «Я иду искать 2»

SearchlightPictures опубликовала новую фичуретку фильма «Я иду искать 2», которая получила название «Королевы крика», отсылая, судя по всему, к главным героиням.

Фичуретка «Я иду искать 2»

Видео доступно на YouTube-канале SearchlightPictures. Права на видео принадлежат SearchlightPictures.

Первая часть рассказывала о молодой невесте, которая становится частью богатого эксцентричного рода своего мужа. Однако первая брачная ночь превращается в кромешный ужас и смертельную игру с новообретёнными родственниками, в которой девушке нужно будет очень постараться, чтобы дожить до рассвета. Во второй части ей предстоит победить в новой игре.

Главную роль вновь исполнила Самара Уивинг («Вавилон»). В фильме также снялись Элайджа Вуд («Властелин колец»), Кэтрин Ньютон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Сара Мишель Геллар («Баффи — истребительница вампиров»).

Продолжение знаменитого триллера выйдет 20 марта 2026 года.