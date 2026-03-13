Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Показали новый трейлер игры LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Показали новый трейлер игры LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
Комментарии

Во время Future Game Show разработчики LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight не оставили своих фанатов без свежего трейлера игры. В ней показали новые геймплейные кадры и уже знакомые сцены из фильмов про Тёмного рыцаря.

Новый трейлер LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Видео доступно на YouTube-канале FGS. Права на видео принадлежат FGS.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight расскажет полноценный путь становления героя от человека до легенды Готэма — неспроста в названии игры используется слово Legacy («Наследие»).

Игра будет вдохновлена 86-летней историей героя в фильмах, сериалах, комиксах и других произведениях и позволит игрокам пережить самые главные события в жизни Брюса Уэйна в рамках масштабного сюжета.

Релиз состоится 29 мая на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android