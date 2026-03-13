Показали новый трейлер игры LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Во время Future Game Show разработчики LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight не оставили своих фанатов без свежего трейлера игры. В ней показали новые геймплейные кадры и уже знакомые сцены из фильмов про Тёмного рыцаря.

Новый трейлер LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Видео доступно на YouTube-канале FGS. Права на видео принадлежат FGS.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight расскажет полноценный путь становления героя от человека до легенды Готэма — неспроста в названии игры используется слово Legacy («Наследие»).

Игра будет вдохновлена 86-летней историей героя в фильмах, сериалах, комиксах и других произведениях и позволит игрокам пережить самые главные события в жизни Брюса Уэйна в рамках масштабного сюжета.

Релиз состоится 29 мая на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК.