Сериал «Йеллоустоун: Маршалы» продлили на второй сезон до финала первого

Paramount Pictures объявила, что сериал «Йеллоустоун: Маршалы» получит второй сезон. Продолжение анонсировали в тот момент, когда ещё не состоялся финал первого сезона.

Проект рассказывает об одном из сыновей героев оригинального сериала Джона и Эвелин Даттон по имени Кейси. После продажи семейного ранчо он идёт в службу маршалов США, чтобы защищать жителей в Монтане. Ему предстоит сразиться с бандитами и преступными группировками.

Самого Кейси вновь исполнил Люк Граймс («Настоящая кровь»). В сериале также снялись Логан Маршалл-Грин («Апгрейд»), Гил Бирмингем («Ветреная река»), Эш Сантос («Мэр Кингстауна») и другие актёры. Шоураннером выступает Спенсер Хаднат — один из авторов сериала «Спецназ».

