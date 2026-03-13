Разработчики Crimson Desert прокомментировали Denuvo в игре

Вчера стало известно, что в Crimson Desert всё же будет антипиратская система защиты Denuvo. Сами же разработчики ранее заявляли, что откажутся от подобного в пользу игроков.

Авторы заявили, что ролики с техническими тестами тайтла записаны в том числе с наличием Denuvo, то есть по производительности система пока что не бьёт.

Все выпущенные нами видеоролики с результатами тестов и технические характеристики производительности были созданы с использованием той же самой реализации Denuvo, что и в стартовой сборке. Это касается и видеороликов с результатами тестов от Digital Foundry. Важно, чтобы опыт рецензентов и специалистов по тестированию производительности в конечном итоге отражал опыт потребителя.

События проекта развернутся на континенте Пайвел, разделённом на пять регионов. Игрокам предстоит не только путешествовать по огромным пустыням, но и посещать многочисленные города, а также взаимодействовать с другими персонажами.

Crimson Desert выйдет 19 марта на PS5, Xbox Series и ПК. В игре будет русский перевод в виде субтитров. Обзоры тайтла появятся 19 марта, а сегодня должны опубликовать его большие превью.