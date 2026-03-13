Режиссёр «Крика 7» не знает, будет ли у фильма продолжение

Кевин Уильямсон, снявший «Крик 7», рассказал, что пока не знает, будет ли «Крик 8». Даже если фильм одобрят, его режиссёром точно выступит не Кевин, поскольку он отходит от франшизы.

Впрочем, сам Уильямсон допускает, что «Крик 8» может выйти, — у седьмой части полный порядок с кассовыми сборами. К тому же у Кевина есть парочка идей для новой части франшизы, но ими он пока что делиться не стал.

Я хочу снять ещё один фильм по своему сценарию, который только и ждёт, когда я найду время. А сейчас я работаю над парой телешоу, которые меня очень вдохновляют. Так что, может быть, я сниму одно из них — кто знает?

«Крик 7» не вышел в России официально, так как Paramount Pictures приостановила деятельность в стране.