Второй сезон «Отдела нераскрытых дел» начнут снимать 13 июля

По данным What's on Netflix, съёмочный процесс второго сезона «Отдела нераскрытых дел» стартует 13 июля. СМИ даже указали, что производство планируют завершить до 11 декабря.

То есть выпустить продолжение шоу планируют в 2027-м или начале 2028-го. Пока в Netflix не называют даже примерную дату.

Сюжет сериала повествует о дерзком, но опытном детективе по имени Карл Мёрк, который плохо ладит со своими коллегами из-за скверного характера. Однако он блестяще раскрывает дела. Мёрк берётся руководить отделом по нераскрытым преступлениям.

К своим ролям вернутся Мэттью Гуд, Алексей Манвелов, Леа Бирн и Джейми Сивес.