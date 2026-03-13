Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Студия Universal расширит окно проката фильмов в кинотеатрах

Студия Universal расширит окно проката фильмов в кинотеатрах
Комментарии

Кинокомпания Universal Pictures объявила о важных изменениях в структуре кино. В корпорации увеличат окно кинопроката с трёх недель до пяти, а в 2027 году планируется расширить его до семи недель.

Первым релизом Universal с расширенным прокатом станет мелодрама «Напоминание о нём», которая вышла 13 марта. Теперь лента выйдет в цифровых сервисах во второй половине апреля, тогда как предыдущие картины киностудии добирались до онлайна на две недели раньше.

Интересно, что в 2020 году во время пандемии именно Universal выступала за сокращение кинотеатрального показа. Тогда студия начала выпускать свои фильмы в онлайн-кинотеатры спустя всего 17 дней после релиза на больших экранах. Что касается «Одиссеи», главного блокбастера компании, то он пробудет эксклюзивом проката минимум до поздней осени, хотя выйдет 17 июля.

Материалы по теме
Шедевральное путешествие для всех. Обзор второго сезона «Ван-Писа»
Шедевральное путешествие для всех. Обзор второго сезона «Ван-Писа»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android