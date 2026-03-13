Студия Universal расширит окно проката фильмов в кинотеатрах

Кинокомпания Universal Pictures объявила о важных изменениях в структуре кино. В корпорации увеличат окно кинопроката с трёх недель до пяти, а в 2027 году планируется расширить его до семи недель.

Первым релизом Universal с расширенным прокатом станет мелодрама «Напоминание о нём», которая вышла 13 марта. Теперь лента выйдет в цифровых сервисах во второй половине апреля, тогда как предыдущие картины киностудии добирались до онлайна на две недели раньше.

Интересно, что в 2020 году во время пандемии именно Universal выступала за сокращение кинотеатрального показа. Тогда студия начала выпускать свои фильмы в онлайн-кинотеатры спустя всего 17 дней после релиза на больших экранах. Что касается «Одиссеи», главного блокбастера компании, то он пробудет эксклюзивом проката минимум до поздней осени, хотя выйдет 17 июля.