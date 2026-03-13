Появился откровенный постер сериала «У Марго проблемы с деньгами» с Эль Фаннинг

Создатели сериала «У Марго проблемы с деньгами» опубликовали его новый и довольно откровенный постер. На нём можно увидеть исполнительницу главной роли Эль Фаннинг, которая держит на руках ребёнка.

Фото: Apple TV

«У Марго проблемы с деньгами» — экранизация одноимённого романа Руфи Торп. Шоу расскажет историю 20-летней матери-одиночки Марго, которая заводит аккаунт на OnlyFans, чтобы заработать денег. Благодаря советам своего отца, профессионального рестлера, она становится невероятно популярной, и её жизнь сильно меняется.

В проекте также сыграли Мишель Пфайффер («Лицо со шрамом»), Николь Кидман («Плохая девочка»), Ник Офферман («Парки и зоны отдыха») и другие. Сценаристом выступил Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»).

Шоу стартует уже 15 апреля в Apple TV.