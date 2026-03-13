Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Ради всего человечества, 5-й сезон (2026): дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода пятого сезона сериала «Ради всего человечества»
Комментарии

Уже 27 марта состоится премьера пятого сезона сериала «Ради всего человечества». События продолжения развернутся спустя несколько лет после финала прошлого сезона. Счастливая долина превратилась в процветающую колонию с тысячами жителей, однако между странами Земли продолжают нарастать противоречия.

В пятый сезон вновь войдёт 10 эпизодов — их будут выпускать по пятницам в онлайн-кинотеатре Apple TV с русскими субтитрами. Финал состоится 29 мая.

Расписание выхода пятого сезона сериала «Ради всего человечества»

ЭпизодДата выхода
1-я серия27 марта
2-я серия3 апреля
3-я серия10 апреля
4-я серия17 апреля
5-я серия24 апреля
6-я серия1 мая
7-я серия8 мая
8-я серия15 мая
9-я серия22 мая
10-я серия29 мая
Материалы по теме
Шедевральное путешествие для всех. Обзор второго сезона «Ван-Писа»
Шедевральное путешествие для всех. Обзор второго сезона «Ван-Писа»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android