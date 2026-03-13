Уже 27 марта состоится премьера пятого сезона сериала «Ради всего человечества». События продолжения развернутся спустя несколько лет после финала прошлого сезона. Счастливая долина превратилась в процветающую колонию с тысячами жителей, однако между странами Земли продолжают нарастать противоречия.

В пятый сезон вновь войдёт 10 эпизодов — их будут выпускать по пятницам в онлайн-кинотеатре Apple TV с русскими субтитрами. Финал состоится 29 мая.

Расписание выхода пятого сезона сериала «Ради всего человечества»