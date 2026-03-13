Expedition 33, Dispatch и Ghost of Yotei — все номинанты на премию BAFTA Game Awards 2026
Британская академия кино и телевизионных искусств раскрыла номинантов на премию BAFTA Game Awards 2026. Церемония вручения наград пройдёт 17 апреля в Великобритании.
Лидером по числу номинаций стала Clair Obscur: Expedition 33 — французский экшен может выиграть сразу 12 наград. Далее идёт комедия Dispatch от авторов The Wolf Among Us (10 номинаций), замыкает тройку Ghost of Yotei — восемь номинаций.
Номинанты на премию BAFTA Game Awards 2026
Лучшая игра 2025 года
- ARC Raiders
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dispatch
- Ghost of Yotei
- Indiana Jones and the Great Circle
Лучшая британская игра
- Atomfall
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Mafia: The Old Country
- Monument Valley 3
- Powerwash Simulator 2
- Two Point Museum
Лучшая дебютная игра
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Consume Me
- Despelote
- Dispatch
- The Midnight Walk
Лучшая игра по оригинальной франшизе
- ARC Raiders
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dispatch
- South of Midnight
- Split Fiction
- The Alters
Лучшая игра с долгосрочной поддержкой
- Fallout 76
- Helldivers 2
- Hitman World of Assassination
- No Man's Sky
- Vampire Survivors
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
Лучшая семейная игра
- Donkey Kong Bananza
- Is This Seat Taken?
- LEGO Party!
- Mario Kart World
- Powerwash Simulator 2
- Two Point Museum
Лучшая анимация
- Battlefield 6
- Death Stranding 2: On the Beach
- Dispatch
- Ghost of Yotei
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
Лучший звук
- ARC Raiders
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Dispatch
- Ghost of Yotei
- Indiana Jones and the Great Circle
Лучшая музыка
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Dispatch
- Ghost of Yotei
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones and the Great Circle
Лучший геймдизайн
- BALL x PIT
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Ghost of Yotei
- Hades 2
- Split Fiction
Лучшее художественное оформление
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Dispatch
- Ghost of Yotei
- Hollow Knight: Silksong
- South of Midnight
Лучший мультиплеер
- ARC Raiders
- Dune: Awakening
- Elden Ring Nightrein
- LEGO Party!
- Peak
- Split Fiction
Лучшее повествование
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Indiana Jones and the Great Circle
- Kingdom Come: Deliverance 2
- The Alters
Лучший исполнитель главной роли
- Аарон Пол — Роберт Робертсон в Dispatch
- Бен Старр — Версо в Clair Obscur: Expedition 33
- Эрика Исии — Aцу в Ghost of Yotei
- Дженнифер Инглиш — Маэль в Clair Obscur: Expedition 33
- Том Маккей — Индржих в Kingdom Come: Deliverance 2
- Трой Бейкер — Индиана Джонс в Indiana Jones and the Great Circle
Лучший исполнитель роли второго плана
- Аликс Вилтон Риган — Леа в Lies of P: Overture
- Чарли Кокс — Гюстав в Clair Obscur: Expedition 33
- Джейн Пэрри — Лиа Кейн в Dead Take
- Джеффри Райт — Чейз в Dispatch
- Кристи Райдер — Люнэ в Clair Obscur: Expedition 33
- Трой Бейкер — Хиггс в Death Stranding 2: On the Beach
Приз за технические достижения
- ARC Raiders
- Death Stranding 2: On the Beach
- DOOM: The Dark Ages
- Ghost of Yotei
- Indiana Jones and the Great Circle
- Split Fiction
Приз «Игры за гранью развлечения»
- And Roger
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Consume Me
- Despelote
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- The Alters.
