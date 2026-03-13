Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Expedition 33, Dispatch и Ghost of Yotei — все номинанты на премию BAFTA Game Awards 2026

Expedition 33, Dispatch и Ghost of Yotei — все номинанты на премию BAFTA Game Awards 2026
Комментарии

Британская академия кино и телевизионных искусств раскрыла номинантов на премию BAFTA Game Awards 2026. Церемония вручения наград пройдёт 17 апреля в Великобритании.

Лидером по числу номинаций стала Clair Obscur: Expedition 33 — французский экшен может выиграть сразу 12 наград. Далее идёт комедия Dispatch от авторов The Wolf Among Us (10 номинаций), замыкает тройку Ghost of Yotei — восемь номинаций.

Номинанты на премию BAFTA Game Awards 2026

Лучшая игра 2025 года

  • ARC Raiders
  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Dispatch
  • Ghost of Yotei
  • Indiana Jones and the Great Circle

Лучшая британская игра

  • Atomfall
  • Citizen Sleeper 2: Starward Vector
  • Mafia: The Old Country
  • Monument Valley 3
  • Powerwash Simulator 2
  • Two Point Museum

Лучшая дебютная игра

  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Consume Me
  • Despelote
  • Dispatch
  • The Midnight Walk

Лучшая игра по оригинальной франшизе

  • ARC Raiders
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Dispatch
  • South of Midnight
  • Split Fiction
  • The Alters

Лучшая игра с долгосрочной поддержкой

  • Fallout 76
  • Helldivers 2
  • Hitman World of Assassination
  • No Man's Sky
  • Vampire Survivors
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2

Лучшая семейная игра

  • Donkey Kong Bananza
  • Is This Seat Taken?
  • LEGO Party!
  • Mario Kart World
  • Powerwash Simulator 2
  • Two Point Museum

Лучшая анимация

  • Battlefield 6
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Dispatch
  • Ghost of Yotei
  • Hades 2
  • Hollow Knight: Silksong

Лучший звук

  • ARC Raiders
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Dispatch
  • Ghost of Yotei
  • Indiana Jones and the Great Circle

Лучшая музыка

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Dispatch
  • Ghost of Yotei
  • Hollow Knight: Silksong
  • Indiana Jones and the Great Circle

Лучший геймдизайн

  • BALL x PIT
  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Ghost of Yotei
  • Hades 2
  • Split Fiction

Лучшее художественное оформление

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Dispatch
  • Ghost of Yotei
  • Hollow Knight: Silksong
  • South of Midnight

Лучший мультиплеер

  • ARC Raiders
  • Dune: Awakening
  • Elden Ring Nightrein
  • LEGO Party!
  • Peak
  • Split Fiction

Лучшее повествование

  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Indiana Jones and the Great Circle
  • Kingdom Come: Deliverance 2
  • The Alters

Лучший исполнитель главной роли

  • Аарон Пол — Роберт Робертсон в Dispatch
  • Бен Старр — Версо в Clair Obscur: Expedition 33
  • Эрика Исии — Aцу в Ghost of Yotei
  • Дженнифер Инглиш — Маэль в Clair Obscur: Expedition 33
  • Том Маккей — Индржих в Kingdom Come: Deliverance 2
  • Трой Бейкер — Индиана Джонс в Indiana Jones and the Great Circle

Лучший исполнитель роли второго плана

  • Аликс Вилтон Риган — Леа в Lies of P: Overture
  • Чарли Кокс — Гюстав в Clair Obscur: Expedition 33
  • Джейн Пэрри — Лиа Кейн в Dead Take
  • Джеффри Райт — Чейз в Dispatch
  • Кристи Райдер — Люнэ в Clair Obscur: Expedition 33
  • Трой Бейкер — Хиггс в Death Stranding 2: On the Beach

Приз за технические достижения

  • ARC Raiders
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • DOOM: The Dark Ages
  • Ghost of Yotei
  • Indiana Jones and the Great Circle
  • Split Fiction

Приз «Игры за гранью развлечения»

  • And Roger
  • Citizen Sleeper 2: Starward Vector
  • Consume Me
  • Despelote
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
  • The Alters.
Материалы по теме
Deadlock становится новой «Дотой»: как Valve готовит революционный экшен
Deadlock становится новой «Дотой»: как Valve готовит революционный экшен
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android