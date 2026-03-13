Скидки
«Посмотрела только один сезон»: Ребекка Фергюсон — о съёмках в фильме «Острые козырьки»

Комментарии

Издание The Independent взяло интервью у популярной актрисы Ребекки Фергюсон («Дюна»). Она рассказала о съёмках в фильме «Острые козырьки: Бессмертный человек».

По словам артистки, перед работой над картиной она посмотрела только один сезон оригинального шоу. Фергюсон отметила, что сериал получился слишком большим.

Целых шесть чёртовых сезонов. Это очень много.

Фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек» выйдет на стриминговом сервисе Netflix 20 марта. Сюжет ленты продолжит культовый сериал и развернётся во время Второй мировой войны. Постановщиком выступил Стивен Найт, создатель оригинального проекта. Главные роли сыграли Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»), Барри Кеоган («Банши Инишерина»), Тим Рот («Бешеные псы») и другие актёры.

Каким получился новый фильм по «Острым козырькам»:
Трогательный финал «Острых козырьков»: каким получился фильм «Бессмертный человек»
