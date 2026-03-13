Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Промокоды Honkai Star Rail (Хонкай Стар Рейл) 13 марта — бесплатно получить 300 звёздного нефрита

Промокоды Honkai Star Rail для версии 4.1 — 300 звёздного нефрита бесплатно
Комментарии

Разработчики Honkai: Star Rail провели традиционную прямую трансляцию, на которой раскрыли детали следующего большого обновления. Помимо подробностей патча 4.1, авторы также выпустили три промокода на донатную валюту и внутриигровые ресурсы.

Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 4.1

  • DBJ9RJLMLSZB — 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов.
  • CSJ882LL4BHF — 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника.
  • 7T3R83MMMTY3 — 100 звёздного нефрита + 4 банки очищенного эфира.
Активировать бонусы можно до 14 марта, 18:59 мск.

Чтобы получить награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Honkai: Star Rail по этой ссылке, а затем забрать их в игре по почте (иконка конверта). Активировать бонусы также можно в главном меню (три точки вверху справа — промокод).

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android