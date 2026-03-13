Промокоды Honkai Star Rail для версии 4.1 — 300 звёздного нефрита бесплатно

Разработчики Honkai: Star Rail провели традиционную прямую трансляцию, на которой раскрыли детали следующего большого обновления. Помимо подробностей патча 4.1, авторы также выпустили три промокода на донатную валюту и внутриигровые ресурсы.

Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 4.1

DBJ9RJLMLSZB — 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов.

— 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов. CSJ882LL4BHF — 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника.

— 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника. 7T3R83MMMTY3 — 100 звёздного нефрита + 4 банки очищенного эфира.

Активировать бонусы можно до 14 марта, 18:59 мск.

Чтобы получить награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Honkai: Star Rail по этой ссылке, а затем забрать их в игре по почте (иконка конверта). Активировать бонусы также можно в главном меню (три точки вверху справа — промокод).