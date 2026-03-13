Что нужно знать про обновление 4.1 для Honkai Star Rail — детали со стрима разработчиков

В пятницу, 13 марта, студия HoYoverse провела прямую трансляцию, в ходе которой представила основные детали обновления 4.1 для Honkai: Star Rail.
Патч Honkai: Star Rail 4.1 выйдет 25 марта 2026 года и продолжит историю Двумерии. Помимо новой главы сюжета, игрокам станут доступен новый пятизвёздочный персонаж Эшвейл, локации с отсылками на предыдущие планеты и новая Расходящаяся вселенная.
Новый персонаж Эшвейл
В версии 4.1 будет доступен только один новый играбельный герой — сыщик Эшвейл, с которым игроки познакомились в прошлом обновлении. Это будет пятизвёздочный персонаж пути Охоты, играющий через механику бонус-атак.
Фото: Honkai: Star Rail
Баннеры HSR 4.1
Так как версия продлится меньше обычного, Эшвейл будет доступен всё время, а рераны продлятся по две недели.
- Первая половина (с 25 марта по 8 апреля) — Эшвейл и реран Гиацины.
- Вторая половина (с 8 по 21 апреля) — Эшвейл и реран Бутхилла.
Фото: HoYoverse
Новый контент
В версии 4.1 в игре появится новая версия Расходящейся вселенной с различными масками и эффектами. Кроме того, в ходе обновления будут доступны временные ивенты:
- основной ивент с сюжетом и геймплеем в формате автобатлера;
- логин-ивент на 10 круток;
- двойные награды с планарными украшениями и ресурсами;
Также появятся новые подземелья с артефактами для Эшвейла.
В ходе стрима разработчики также показали три промокода на 300 звёздного нефрита. Найти коды и узнать, как получить награды, можно в нашем отдельном материале.