MalbsMd покинул состав G2 Esports по Counter-Strike 2
Киберспортивная организация G2 Esports сообщила об уходе Марио malbsMd Самайоа из состава по Counter-Strike 2.
MalbsMd играл за клуб с июля 2024 года. За это время команда заняла первое место на BLAST Premier: World Final 2024, первое место на BLAST Open Fall 2025, второе на PGL Bucharest 2025 и второе на Esports World Cup 2024.
По слухам, Самайоа может присоединиться к составу Team Liquid на место Гая Nertz Илюца, который, в свою очередь, перейдёт в G2 Esports.
Возможный состав G2 Esports по CS 2:
- Неманья huNter- Ковач;
- Марио malbsMd Самайоа;
- Гай Nertz Илюц;
- Матуш MATYS Шимко;
- Альваро SunPayus Гарсия;
- Ээту sAw Саха (тренер).
