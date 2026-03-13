Скидки
MalbsMd покинул состав G2 Esports по Counter-Strike 2

MalbsMd покинул состав G2 Esports по Counter-Strike 2
Киберспортивная организация G2 Esports сообщила об уходе Марио malbsMd Самайоа из состава по Counter-Strike 2.

MalbsMd играл за клуб с июля 2024 года. За это время команда заняла первое место на BLAST Premier: World Final 2024, первое место на BLAST Open Fall 2025, второе на PGL Bucharest 2025 и второе на Esports World Cup 2024.

По слухам, Самайоа может присоединиться к составу Team Liquid на место Гая Nertz Илюца, который, в свою очередь, перейдёт в G2 Esports.

Возможный состав G2 Esports по CS 2:

  • Неманья huNter- Ковач;
  • Марио malbsMd Самайоа;
  • Гай Nertz Илюц;
  • Матуш MATYS Шимко;
  • Альваро SunPayus Гарсия;
  • Ээту sAw Саха (тренер).
