Трейлер драмы «Воин пустыни» со звездой Marvel Энтони Маки — выход 24 апреля

Кинокомпания Vertical представила трейлер фильма «Воин пустыни». Историческая драма выйдет в мировом прокате 24 апреля.

Действие картины разворачивается в Аравии VII века. Принцесса Хинд не хочет быть заложницей императора Кисры и сбегает в пустыню, где встречает легендарного бандита. Девушке предстоит научиться выживать вместе с ним, пока на её родине бушует война.

Главные роли исполнили Энтони Маки («Капитан Америка: Новый мир»), Бен Кингсли («Остров проклятых»), Шарлто Копли («Район №9»), Аийша Харт («В плену надежды») и другие актёры. Режиссёром выступил Руперт Уайатт — автор фильма «Восстание планеты обезьян».